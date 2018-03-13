Для срыва миротворческой миссии ООН Россия задействует «казаков»

В России ведется усиленная подготовка срыва возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Для этого на российских базах подготавливают бойцов «казачьих организаций».

На полигонах российской армии проходят подготовку отряды «российских казачьих организаций», которые должны будут участвовать в срыве развертывания международной миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на украинскую разведку.

Разведка также выяснила, что основная направленность подготовки «казачьих подразделений» свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций общественного неповиновения на временно оккупированных территориях, в том числе путем дискредитации выступлений местного населения, недовольного российской оккупацией.

«Среди других основных направлений подготовки этих «казаков» – наработка ими возможностей по организации и проведению провокационных антиукраинских мероприятий для создания иллюзии роста количества сторонников так называемой «идеи русского мира» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – сообщили в Минобороны.

Напомним, 12 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала в качестве важных шагов размещение миссии «голубых касок» на Донбассе, выполнение которого со стороны РФ может привести к отмене части санкций.

Минобороны Украины