Жителей ОРДЛО заставляют оформлять фейковые документы

На оккупированных территория Донбасса жителей заставляют оформлять документы российских оккупационных анклавов, например «паспорта». Отсутствие таких документов у жителей грозит им неприятностями.

На оккупированной территории граждан Украины заставляют получать документы фейковых «республик». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«В КПВВ «Гнутово» по маршруту «Донецк-Мариуполь» пешком прибыла гражданка Украины, 2000 года рождения. У девушки при осмотре ее личных вещей было обнаружено паспорт гражданина так называемой «ДНР»», – говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что в город Мариуполь едет для получения биометрического паспорта.

По ее словам, после достижения 16-летнего возраста власть боевиков заставила ее сделать фейковый паспорт так называемой «ДРН».

Девушка объяснила, что отсутствие документов от боевиков на оккупированных территориях влечет за собой неприятности. В частности, она сделала себе такой документ, потому что это было одним из условий вступления в Донецкий национальный университет.

Также документы боевиков требуют военные при пересечении блокпостов.

ГПСУ