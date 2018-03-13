Сборная Украины по биатлону не поедет этап Кубка мира в российскую Тюмень

Такое решение было принято в ходе встречи главы украинской федерации биатлонистов Брынзак с министром молодежи и спорта Украины Жданова. Украина присоединилась к бойкоту этого этапа рядом стран, включая США, Канаду и Чехию.

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени. Такие результаты встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

«Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», – пишет министр в Facebook.

Сьогодні мав зустріч із президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком. Обговорювали ситуацію, яка… Опубліковано Ігором Ждановим 13 березень 2018 р.

По его словам, «государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но у всех правил есть исключения».

«Потому что речь идет о стране-агрессоре, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила», – объясняет он.

Сборная Украины по биатлону собиралась выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что США, Канада и Чехия будут бойкотировать этот этап Кубка мира, и Украине также стоит это сделать.

«Гуляй Поле»