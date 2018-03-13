Президент Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона

Тиллерсона попросили уйти в отставку еще в пятницу. Сообщают, что из-за этого госсекретарь прервал свою рабочую поездку в Африку. В качестве причины называют вопросы связанные с Северной Кореей.

Президент США Дональд Трамп решил назначить государственным секретарем директора Центрального разведуправления Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает «The Washington Post».

По информации издания, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.

Вместо Помпео, который теперь возглавит Государственный департамент, директором ЦРУ станет его заместитель Джина Гаспель. Она будет первой женщиной во главе шпионского агентства.

Эту информацию подтвердил в Twitter и сам американский лидер.

«Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!» – написал Трамп.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Три чиновника из Белого дома сообщили The Washington Post, что президент решил заменить Тиллерсона именно сейчас из-за подготовки к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также к торговым переговорам.

Следует отметить, ночью Тиллерсон заявил, что к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании «очевидно причастна Россия», и на это будет дан ответ.

«The Washington Post»