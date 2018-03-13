Россия потребовала от Украины защиты избирательных участков по выборам президента

Ведомство Лаврова потребовало защиты избирателей и дипломатических миссий в Украине. на территории которых располагаются избирательные участки, от «Национальных дружин» обещающих блокировать их работу 18 марта.

Россия требует от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В заявлении говорится об «обеспечении безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущение создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России».

Как известно, националистические организации, в том числе и «Национальные дружины», заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине.

На своей странице в Facebook организация заявила, что «кремлевских избирателей ждать заблокированы здания и коридор позора».

Націоналісти не допустять в Україні голосування за президента МосковіїОб'єднані сили націоналістів – ВО "Свобода",… Опубліковано Національний корпус 8 березень 2018 р.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении нардепов в парламенты других стран относительно непризнания и бойкота выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Президент России Владимир Путин заявил, что в четвертый раз будет участвовать в выборах президента.

МИД России