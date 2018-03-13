Украинские хакеры ограбили немецкую фирму, работающую в Крыму

Двое жителей Черновцов украли у клиентов международной логистической компании Deutsche Post DHL (DPDHL) более 1,5 млн евро.

Об этом говорится в сообщении департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Согласно данным правоохранителей, с 2013 по 2016 злоумышленники незаконно получали цифровые пакетные марки (DHL lables), которые затем перепродали с существенными скидками.

Всего за указанный период они перепродали более 200 почтовых пакетных марок на сумму более 1,5 млн евро.

Полученные преступным путем деньги злоумышленники переводили в наличные через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

По адресам проживания сообщников правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявлена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые те использовали для достижения своей преступной цели.

«Апостроф»