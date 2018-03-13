В Германии после комментариев представителей РФ о деле Скрипаля усилились подозрения

В Бундестаге Германии полагают, что издевательский ответ Москвы на выдвинутые против нее обвинения лишь укрепил подозрения в причастности РФ к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля.
По словам председателя комитета бундестага ФРГ по внешней политике Норберта Реттгена, Россия «не может отказаться от сотрудничества» в ходе расследования отравления.
Реттген полагает, что в случае отказа России от сотрудничества необходим «единый ответ» Запада, в том числе и санкционный.
«Издевательский ответ Москвы на выдвинутые против нее обвинения лишь укрепил подозрения в причастности РФ к отравлению экс-шпиона», — цитирует Реттгена DW.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.
Также Мэй отметила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон примет самые серьезные ответные меры.
В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что заявление Мэй в парламенте о возможной причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери напоминает «цирковое шоу».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона.