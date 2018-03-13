Адвокат Сенцова рассказал, что его подзащитный может написать прошение о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в России, в колонии в Лабытнанги, в случае договоренностей об обмене пленными напишет заявление о помиловании президенту РФ Владимиру Путину

«А другого варианта не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе и Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать», — заявил Динзе.

При этом он отметил, что Сенцов не верит, что возможность обмена и помилования появится в ближайшее время.

«Он этого ждет, но сам говорит, что это будет очень нескоро. И если его будут менять, то, очевидно, сразу на нескольких человек», — пояснил адвокат.

Также Динзе рассказал об условиях, в которых находится украинский политзаключенный.

«Он отдельно держится — один. Ни с кем ни в какие контакты не вступает. Пишет сценарии, занимается творчеством, отказывается от работы. Ему неинтересно работать, как он говорит, «на режим». Он работает сам на себя, ждет, когда его освободят. Здесь ему предлагали работу на киностудии или на кухне. Это облегченная работа, для «актива» — для тех, кто сотрудничает с администрацией. А ему, как говорят на их жаргоне, «западло» сотрудничать с их администрацией», — сообщил он.

Напомним, что в 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам колонии в России по фейковому обвинению в терроризме.

«Радио Свобода«