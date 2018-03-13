За несанкционированные полеты в Крым РФ задолжала Украине миллиарды гривен

С 2015 года Украина наложила на российские авиакомпании штрафов на общую сумму 5,44 млрд грн (более $200 млн) за нарушение воздушного пространства страны, в частности — несанкционированные полеты в аннексированный Крым.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба (Госавиаслужбу) Украины.

«К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн», — сообщили в Госавиаслужбе.

В сентябре 2015 года Украина запретила полеты в украинские города российским авиакомпаниям, которые совершают рейсы в оккупированный Крым. В ответ Россия запретила полеты в свои города всем украинским авиакомпаниям. Украина, в свою очередь, запретила с 26 ноября 2015 года транзит самолетов российских авиакомпаний над своей территорией.

По состоянию на сентябрь 2017 года российские авиакомпании задолжали Украине 2,72 млрд грн за несанкционированные полеты в аннексированный Крым.

УНИАН