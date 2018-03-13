Лавров поставил Великобритании условие по сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля

Россия готова сотрудничать с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Такое заявление сделал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия невиновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу», — заявил Лавров.

Также он сообщил, что Москва официально запросила Лондон о доступе к веществу, которым предположительно был отравлен Скрипаль.

«Сразу же, как только появились слухи, раздуваемые практически всеми членами английского руководства, насчет того, что в отравлении Скрипаля задействовано вещество, произведенное в РФ, мы тут же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия», — сказал Лавров.

Как сообщалось, 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, это вещество известно, как «Новичок». В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок». В среду, 14 марта британский парламент планирует рассмотреть ответ России на этот запрос.

США поддержали версию о том, что за отравление Скрипаля несет ответственность Россия.

РИА Новости