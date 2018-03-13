Беда аншлюса. Вспомнить Австрию

В Австрии и во всем мире отметили 80-ую годовщину аншлюса – присоединения Австрии к нацистской Германии. Проводили скорбные церемонии, говорили правильные слова…

Между тем 80 лет тому назад все было совершенно иначе. Германия готовилась к присоединению Австрии десятилетиями – появление у власти нацистов только ускорило процесс. В самой Австрии было немало политиков, которые были сторонниками аншлюса. Австрийская армия без каких-либо проблем пропустила оккупанта на свою территорию. Жители Австрии забрасывали цветами машину рейхсканцлера Адольфа Гитлера – этот прием так опьянил фюрера, что он пошел на немедленное присоединение оккупированной страны, без всякой федерации или Союза государств.

Оккупант провел референдум, на котором подавляющее большинство жителей Австрии высказалось за аншлюс. В мире это решение тогда встретили с пониманием. Напоминали, что идея объединения Германии и Австрии была ведущей политической идеей в обеих странах со времен окончания Первой мировой войны. Что объединения не происходило только из-за противодействия держав-победительниц в этой войне. Что сейчас восстановлена справедливость, к которой так стремились немцы. И если человечество не хочет новой войны, то оно должно с пониманием отнестись к восстановлению этой справедливости и появлению на политической карте Европы единой Германии.

А все было ровным счетом наоборот. Решение о присоединении Австрии, которое Гитлер принял в одностороннем порядке, только раззадорило фюрера, убедило его в своей полной безнаказанности, в возможности новой экспансии. Был разрушен миропорядок, который установился после Первой мировой войны и гарантировал решение сложных вопросов за столом переговоров и с уважением к суверенитету государств. Дальше уже были Судеты, Польша, Вторая мировая война.

И удивительно, что человечество так и не выучило этого урока. Что спустя десятилетия после аншлюса Австрии произошел аншлюс Крыма – примерно по тому же самому сценарию и с похожим «пониманием исторической справедливости». Давайте будем откровенны – большинство австрийцев 80 лет назад было за аншлюс. Как и большинство немцев. И тому, и тому большинству тогда на международное право было, по большому счету, наплевать. И последствий своего желания «воссоединиться» они не представляли, а тех, кто был против, считали безнадежными маргиналами. А в результате принесли горе и себе, и миллионам других людей во всем мире. И именно это горе должно быть настоящим критерием аншлюса. И в Австрии, и в Крыму.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»