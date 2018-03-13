Генпрокурор утверждает, что есть видео, подтверждающее контакты Рубана с Захарченко

У следователей есть аудио — и видеодоказательства того, что руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан контактировал с главарем оккупантов из «ДНР» Александром Захарченко

Об этом в эфире канала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что сейчас представители профильного института СБУ проводят экпертизы видео — и аудиозаписей в этом деле.

«Думаю, что на этой неделе она (экспертиза) будет завершена. У нас есть доказательства выложенные в аудио, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт», — подчеркнул Луценко.

По его словам, все доказательства и материалы по делу Рубана будут обнародованы уже после завершения следствия.

«Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию «ДНР», потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержания», — рассказал Луценко.

Он добавил, что следствие имеет доказательства того, что готовился теракт: в частности, согласно материалам, «трупов могло быть сотни», а для атаки хотели использовать минометы, автоматы и гранаты.

Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.

Сам задержанный отверг все обвинения, Говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.

9 марта Владимира Рубана взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.

Он также отметил, что он уже не впервые вез оружие из оккупированного Донецка.

«РБК-Украина«