Дипломатическая ловушка для Трампа

Главной внешнеполитической новостью минувшей недели стала договоренность о проведении в мае встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Впрочем, для господина Трампа этот саммит может оказаться дипломатической ловушкой.

Новость о том, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже в мае проведут саммит, стала одной из главных внешнеполитических сенсаций за то время, что господин Трамп находится у власти. Может показаться, что эта договоренность – бесспорный успех и чуть ли не триумф главы Белого дома. Успех — в том, что, предлагая встретиться с Дональдом Трампом, Ким Чен Ын, как сообщается, согласился включить в повестку дня тему ядерного разоружения. То есть сделал именно то, чего Вашингтон долгие годы безуспешно добивался.

И в незатухающей внутриполитической битве в США президент теперь может сказать своим оппонентам: «Смотрите, никто из моих предшественников не смог добиться того, чего достиг я. Санкции, к которым в конце концов присоединился главный спонсор Пхеньяна – Пекин, приносят плоды. А еще их приносит моя жесткая позиция: Ким понял, что если зайдет слишком далеко, мы готовы уничтожить его режим».

На первый взгляд, все так. Но есть одно «но». Все уступки Пхеньяна — пока только на словах, да и то в пересказе южнокорейских посредников. Никакого конкретного обещания избавиться от ядерного оружия Ким Чен Ын не давал. То есть, ничем не пожертвовав, уже добился главной своей цели, к которой стремился все последние годы – прямых переговоров с лидером самой могущественной державы.

Проведя саммит с Дональдом Трампом, Ким Чен Ын перестает быть международным изгоем. И даже если эта встреча не принесет вообще никаких результатов, после нее американскому президенту станет уже гораздо сложнее грозить военным ударом человеку, с которым обменивался рукопожатиями и улыбками.

Дональд Трамп становится заложником этого саммита. Он обязан будет по его итогам объявить соотечественникам и союзникам в регионе хоть о каком-то успехе. Даже если никаких конкретных гарантий Ким не даст, ограничится туманными обещаниями и символическими жестами. В общем, президент США оказался в корейской ловушке. И не факт, что сумеет из нее выбраться без серьезного имиджевого ущерба как в собственной стране, так и за рубежом.

И, наконец, несколько слов о России. Для нее ситуация выглядит совсем уж парадоксально. Дональд Трамп, шедший на президентские выборы с обещанием найти общий язык с Владимиром Путиным, так до сих пор и не провел с ним ни одного саммита. Зато готовится провести его с «маленьким человеком-ракетой», которого называл главной угрозой человечеству и грозил уничтожить.

Максим Юсин, «Коммерсант.FM»