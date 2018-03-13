Журналистка обвинила в сексуальных домогательствах экс-главу предвыборного штаба Путина

Бывшая журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова обвинила депутата Госдумы, режиссера Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах

Инцидент, о котором рассказала Комарова, произошел в 2012 году в Чебоксарах, где живет и работает журналистка

По словам Комаровой, Говорухин обещал ей роль в обмен на сексуальные отношения. Также Говорухин просил журналистку, которая пришла к нему на встречу ради интервью, «снять колготки и ходить подле него».

Когда Комарова отказалась, Говорухин заявил, что не будет давать интервью. Журналистка предложила депутату заплатить ей за потраченное время и возместить гонорар за статью, в противном случае она пригрозила уйти из ресторана, где они встречались, и устроить скандал.

Интервью состоялось. После него Говорухин просил никому не рассказывать о его предложениях. Спустя несколько недель после этого инцидента она звонила режиссеру, чтобы взять комментарий, и он ее не вспомнил, говорит Комарова.

Сам Говорухин утверждает, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. На сайте чебоксарского издания «ProГород» можно обнаружить интервью Говорухина, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что «в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать».

Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года. Режиссер возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина на выборах президента России в 2012 году, когда Дарья Комарова брала у него интервью.

«Медуза«