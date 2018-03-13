Из оккупированного Крыма отправлен фрегат с ракетами для обстрелов Сирии

В состав российской эскадры в Средиземном море войдет фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр»

Об этом сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота РФ Вячеслав Трухачев.

По его словам, фрегат вышел из оккупированного Севастополя курсом на черноморские проливы. Все происходит согласно плану ротации РФ.

«Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону», — сообщил Трухачев.

Как известно, фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович», а также подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии.

30 января министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за время российской военной операции корабли и подлодки ВМФ РФ нанесли по территории Сирии 100 высокоточных ударов «Калибрами».

«Интерфакс«