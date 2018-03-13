Канада считает, что Россия совершает преступления против человечности

Канада осуждает вспышку насилия в пригороде Дамаска и требует немедленного введения действенного режима прекращения огня в Сирии

«Канада призывает к немедленному и полному выполнению резолюции Совбеза ООН 2401 в отношении гуманитарного перемирия в Сирии, в том числе в восточной Гуте. Полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ должен быть предоставлен», — цитирует министра иностранных дел Канады Христю Фриланд.

Она возложила ответственность за массовую гибель гражданских в Сирии на правящий в стране режим, Россию и Иран.

«Канада решительно осуждает все более частые и намеренные обстрелы невинных девушек, парней, женщин и мужчин в восточной Гуте. Эти нападения на гражданских, медицинских работников, спасателей и гуманитарных работников шокируют. Режим Асада, который поддерживает Россия и Иран, ответственен за эти преступления против человечности», — подчеркнула глава МИД Канады.

По её убеждению, только безусловное прекращение огня позволит остановить массовую гибель гражданских.

«Безусловное прекращение огня необходимо для немедленного прекращения массовых убийств гражданских, проведения незамедлительной и беспрепятственной доставки гуманитарных товаров и безопасной медицинской эвакуации», — подытожила Фриланд.

Укринформ