Посольство РФ в США назвало обвинения со стороны Америки и Великобритании бездоказательными

У США и Великобритании нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери

Такое заявление сделало посольство России в США.

«Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?» — говорится в заявлении посольства.

В посольстве РФ при этом провели параллель между этими обвинениями и речью экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, который во время выступления в Совете Безопасности ООН в 2003 году заявил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения. Для наглядности он показывал пробирку с белым веществом. После свержения правительства Саддама Хусейна оружия массового уничтожения в Ираке не обнаружили.

«Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?» — говорится в заявлении.

Как сообщалось, 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, это вещество известно, как «Новичок». В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок». В среду, 14 марта британский парламент планирует рассмотреть ответ России на этот запрос.

США поддержали версию о том, что за отравление Скрипаля несет ответственность Россия.

РИА Новости