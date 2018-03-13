Из-за жадности отельеров россияне охладели к Крыму

Раннее бронирование путевок в Крым в России в 2018 году снизилось в два-три раза по сравнению с 2017-м, рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков. Он связал спад с тем, что крымские отельеры завысили цены на услуги.

«Было повышение цен, которое вызвало негодование в прессе, Ростуризм по нему высказался. Тут же это повышение повлекло за собой падение спроса. У нас почему-то вопрос ценообразования на юге решается только на правительственном уровне. Если в других странах на коммерческом, то у нас надо дойти чуть ли не до премьера», — сказал Пузанков.

Ранее сообщалось о планируемом снижении цен на крымских курортах. «Министр курортов и туризма» Вадим Волченко заявлял о том, что местные фермеры-производители будут напрямую поставлять товары в отели и пансионаты, где отдыхают туристы. Также он добавлял, что в будущем для этих целей могут быть созданы логистические центры, что также отразится на стоимости отдыха туристов в Крыму. Помимо этого, на курортах будет снижена стоимость аренды земли.

Ura.ru