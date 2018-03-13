США поддерживают Великобританию в намерении наказать РФ за отравление Скрипаля

США поддерживают версию Великобритании о том, что за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля несет ответственность Россия

Об этом заявил глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, сообщили в пресс-службе ведомства.

«У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Британия, и в ее оценке того, что Россия, вероятно, отвечала за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое состоялось в Солсбери на прошлой неделе», — заявил Тиллерсон.

По его словам, такого рода нападение — покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства — никогда не может быть оправдано.

«Мы возмущены тем, что Россия, кажется, опять втянута в такое поведение. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании — Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая действует, открыто пренебрегая суверенитетом других государств и жизнями своих граждан. Ответственные — и исполнители, и заказчики — должны столкнуться с серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия в ответ», — добавил Тиллерсон.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и примерно вдвое младшей за него женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, это вещество известно, как «Новичок».

В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок». В среду, 14 марта британский парламент планирует рассмотреть ответ России на этот запрос.

«ДС»