Чем Рубан опасен для Медведчука?

Арест Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке массовых террористических актов в Киеве, будет иметь далеко идущие последствия. Внутри Украины и на геополитическом уровне.

Владимир Рубан – не первый, кого связывают с попытками организовать в Киеве захват власти силовым путем. Все помнят, как в таких намерениях подозревали Михеила Саакашвили. Тогда тоже говорили о неопровержимых доказательствах (деньги Курченко и т. п.), но затем просто-напросто выдворили Саакашвили в Польшу. Затем под таким же предлогом был ликвидирован палаточный лагерь под парламентом – у одного из митингующих было найдено 20 кг пластида (достаточно, чтобы снести одну из стен Верховной Рады), пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Однако дело Рубана, похоже, будет посерьезнее. Об этом свидетельствует хотя бы то, что о предотвращенной угрозе публично объявил Петр Порошенко. «Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства того, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть», – заявил президент, заслушав доклад главы СБУ Василия Грицака. А Грицак сообщил, что «уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был наибольший за все время независимости нашего государства».

Таким образом, это дело в новейшей украинской истории беспрецедентно. В подозрении, которое СБУ вручила Рубану, говорится о намерении его и сообщников убить Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова, а также государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании парламента. Злоумышленники, утверждает СБУ, планировали обстрелять из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады и Администрации президента. Суд арестовал Рубана на два месяца без права внесения залога.

Задержание Рубана с арсеналом оружия – безусловно, большой успех СБУ. На брифинге 9 марта Грицак представил некоторую часть имеющихся у СБУ доказательств получения Рубаном оружия на оккупированной территории и перевоза его через линию фронта. При этом глава СБУ не упоминал о подготовке покушения на Порошенко, а акцентировал внимание на том, что массовые теракты в центре Киева должны были привести к гибели тысяч людей и вызвать хаос в Киеве и в Украине в целом. Это сводит к нулю вероятность того, что вся эта история нужна была лишь для того, дабы поднять рейтинг Порошенко.

В то же время Грицак прямо заявил, что главари оккупационной администрации в Донецке не могли передать Рубану оружие без ведома кураторов из Москвы. Такие обвинения, несомненно, будут иметь далеко идущие последствия, причем не только в Украине, но и на геополитическом уровне. По сути, украинская власть обвинила Кремль в попытке организации, руками группировки Рубана, вооруженного госпереворота в Украине.

И тут проблема в том, поверят ли на Западе и в Украине заявлениям украинской власти. Все-таки между провозом оружия через линию фронта и намерением организовать убийство президента и тысяч людей в центре Киева – огромная дистанция в плане доказательной базы. И если первое (то есть провоз оружия) доказать сравнительно легко, то второе (то есть цели Рубана) доказать будет очень трудно. И Грицак на брифинге никаких доказательств, по сути, не представил, хотя понятно, что он поделился лишь малой частью информации, имеющейся у следствия.

Но все же некий намек на имеющуюся доказательную базу Грицак сделал. В самом конце брифинга он представил подготовленный СБУ пресс-релиз о многолетних связях между Рубаном и «Украинским выбором» Медведчука. При этом Грицак отказался комментировать возможную причастность Медведчука к заговору Рубана, оставив журналистам домысливать гипотезы.

Эта карта вытащена, конечно, не случайно. Всем известно, что Медведчук – кум Путина. Поэтому именно Медведчука легче всего представить в роли связующего звена между Кремлем и Рубаном.

Правда, без доказательств причастность Медведчука к заговору Рубана выглядит сомнительной. Например, Рубан мог просто использовать Медведчука как политическое прикрытие. Да и провоз оружия – вряд ли то дело, которым непосредственно занимался Медведчук. Он человек куда более крупного калибра. К тому же Медведчук играет большую роль в обмене пленными, поэтому его контакты с представителями вражеской стороны сами по себе не могут служить доказательством его причастности к заговору.

Тем не менее, раз Грицак сделал намек в сторону Медведчука, это говорит о том, что Порошенко повышает ставки в игре против Путина. Судя по всему, Порошенко решил строить свою вторую президентскую кампанию совсем не так, как в 2014 г. Тогда он старался не трогать персонально Путина, а вот сейчас, наоборот, собирается использовать его в качестве груши для битья. Точнее, уже использует, как в примере с троллингом «Газпрома», проигравшего в Стокгольме «Нафтогазу України». И если сейчас СБУ возьмет в оборот Медведчука – это будет означать, что Порошенко готов сжечь в отношениях с Путиным любые мосты.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»