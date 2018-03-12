В России заявление премьер-министра Британии назвали «цирковым шоу»

Такую реакцию российского МИД озвучила в своем комментарии пресс-секретарь ведомства Захарова. По ее мнению все обвинения в адрес России прозвучавшие в парламенте – провокация.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает «цирковым шоу» то, что происходит в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в понедельник, комментируя обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России, сообщает «ТАСС».

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», – сказала Захарова.

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского.

«Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие – о Литвиненко, Березовском, Перепиличном и многих других, кто загадочно умер на британской земле», – отметила дипломат.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с «высокой вероятностью» Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.

«ТАСС»