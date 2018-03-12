От России официально потребовали объяснений по поводу отравление Скрипаля

После публичных обвинений в адрес России со стороны премьер-министра Британии Мэй, английский МИД вызвал российского посла требуя объяснений, как нервно-паралитический газ российского производства попал в Британию.

Великобритания вызвала российского посла для разъяснений об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает «Associated Press».

«Великобритания вызвала российского посла для объяснений, каким образом российское нервно-паралитическое вещество было использовано против бывшего шпиона», — говорится в сообщении агентства.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с «высокой вероятностью» Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.

Среди возможных мер Мэй назвала пересмотр присутствия британской делегации в составе высокопоставленных чиновников и политиков на ЧМ по футболу в России.

Как известно, в воскресенье, 4 марта, в британском городе Солсбери нашли без сознания и в критическом состоянии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие ведется по статье «покушение на убийство», хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ-5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

«Associated Press»