На смерть вдохновителя Моторол. Некролог для Табакова

Умер Табаков. Почитайте этот пост Александра Тверского о нем (фактически заготовленный некролог) и посмотрите это видео, чтобы не осталось вопросов – почему скорби у меня по нему чуть меньше, чем абсолютный ноль.

Я наконец-то сформулировал, почему деятели искусств России, даже самые видные и значимые, для меня полностью обесцениваются, когда начинают пинать, поносить и унижать Украину и ее народ. Знаете в чем разница между Моторолой и Табаковым? Один поехал убивать украинцев, а второй объяснил ему – почему можно и нужно ехать убивать украинцев. Больше для меня разницы между самым последним человеческим отбросом без интеллекта и души, поехавшим с оружием на чужую землю и знаменитым актером и режиссером, обвешанным с ног до головы наградами – нет, пишет на своей странице Facebook Александр Тверской,.

Всем рекомендую поймать этот кайф независимости и наконец прекратить относиться с пиететом и неадекватным преклонением к работниками сцены и эстрады. Не лепить себе безусловных кумиров из ничего. В большинстве своем они внутри пустые люди и очень тупые. Да, хорошая память у них – много текста надо учить. Иногда хорошо этот текст изображают в спектаклях и фильмах. Все. В чем ценность этих восторженных клоунов и лицедеев – загадка. К слову, в мире их никто не знает, все трясутся в экстазе, помня их советские фильмы и спектакли. Тем более большинство из которых поставлены по литературным произведениям, к которым они не имеют никакого отношения.

Умер Табаков. Почитайте этот мой недавний пост о нем (фактически заготовленный некролог) и посмотрите это видео, чтобы не осталось вопросов — почему скорби у меня по нему чуть меньше, чем абсолютный ноль. Опубліковано Александром Тверским 12 березень 2018 р.

Как личности – это чаще всего нули с кашей в голове и отсутствием любых принципов и убеждений. Им ни за что не стыдно. Узколобые прихлебатели и лизоблюды. А в России же они все поголовно еще и великодержавные шовинисты. Конечно, они очень хорошо умеют создавать впечатление. Впечатление ума, глубины натуры, видимость разных суждений, мудрости. Но это просто впечатление. За этим фасадом – пустота. Завистливые, мелочные, самовлюбленные, трусливые, горбатые карлики там прячутся и скулят. И Табаков тут не исключение.

Слышал тут Табаков в больницу попал. Часики идут. Перед неумолимым движением времени мы все равны. Так вот, с абсолютно чистой совестью и даже некоторым циничным удовольствием заранее не скорблю. И мой цинизм оправдан. Я вижу перед собой врага, одного из тех, кто собственными словами (это похлеще, чем руками) положил начало кровопролитной и вероломной войне. И ничего не сделал потом, чтобы остановить ужасы оккупации Крыма и беду на востоке Украины. За свои слова надо отвечать. А если ты человек публичный и уважаемый в своем обществе, то в минуты великих потрясений и гегемона диктаторского режима,ты либо враг и соучастник, либо ты на стороне правды. Оттенков среди дерьма нет. Сегодня осталось только два цвета – черный и белый.

Увы. Пока кто-то с умилительной до отвращения патокой на в общем-то равнодушном сердце ностальгирует по фильмам, где Табаков переодетый в женщину кривляется и скачет на экране («великий», «наше детство», «какой вклад в культуру»), то я наблюдаю седого подлеца, пособника преступного режима, который в свои последние часы решил выслужиться перед властью – раба и дурака, а перед глазами моими ребята, павшие за Украину. Отдающие свои жизни каждый день. Ну, кому что. Вопрос совести и нравственных приоритетов.

Александр Тверской, Facebook