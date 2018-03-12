Необходимость закрыть небо. Как Украина воссоздает свои ПВО

Одним из важнейших элементов стратегии сдерживания России для наших вооруженных сил является наличие достаточно большого количества зенитно-ракетных комплексов. Причем они должны быть готовы прикрыть не только стационарные цели (от складов до танковых заводов), но и группировку любого размера, развернутую на любом направлении.

Однако, к сожалению, начиная с 1991 г. количество развернутых дивизионов уменьшилось с 232 до 57 в 2006 г. Часть комплексов была снята с вооружения – как то С-125, «Тор», С-200. На момент аннексии Крыма основу группировки зенитно-ракетных войск составляли ЗРК С-300ПС и ПТ, а также «Бук-М1». К этому стоит добавить средства армейской ПВО – ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК «Стрела-10», ЗРПК «Тунгуска», а также ПЗРК «Игла-1» и «Стрела-2М», пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловая Столица».

В то же время уже к 2014 г. было понятно, что все это «хозяйство» эксплуатируется с предельно-допустимыми нормами – ведь, как правило, календарная продолжительность эксплуатации образцов составляет от 25 до 31 года. Хотя, используя возможности оборонной промышленности, за годы независимости был налажен средний ремонт комплексов С-300, производились работы по модернизации, однако главная проблема не была решена. Это продление ресурса зенитных ракет. Так, например, у значительной части зенитных ракет 5В55К (Р) к ЗРК С-300П уже закончились назначенные сроки службы.

После начала войны на Донбассе срочно начались работы по продлению показателей, однако они продвигаются крайне сложно из-за отсутствия отечественной элементной базы и невозможности по разным причинам закупки западных комплектующих. С большим трудом работы идут по ракетам к ЗРК С-300 и «Бук-М1».

На сегодня фактически из-за отсутствия необходимых запасных частей значительная часть ЗРК находятся в ограниченно боеготовом состоянии. А если посмотреть реальности в глаза, то к 2025 г. возможности всей нашей зенитно-ракетной группировки будут сведены к минимуму.

Поэтому вполне естественным является перевооружение (или, по крайней мере, доукомплектация) имеющегося парка ЗРК либо современными образцами отечественной разработки, либо путем закупки зарубежных комплексов.

Последний путь на сегодня крайне маловероятный, так как, во-первых, зарубежные ЗРК имеют высокую стоимость, во-вторых, такие закупки имеют большую долю политической составляющей.

Как видится, долгосрочным интересам страны соответствует разработка и производство перспективных ЗРК предприятиями «Укроборонпрома». Но тут есть просто огромные сложности, связанные с тем, что у нас в стране исторически нет школы конструкторов и производителей ЗРК. Хотя отдельные производственные и технологические элементы существуют, однако замкнутого цикла пока нет.

Поэтому вполне естественным является выбор магистрального направления: создание унифицированного (то есть для использования как с наземных, так и морских платформ) ЗРК средней дальности и ориентация на возможности единственного «ракетного» конструкторского бюро – государственного конструкторского бюро «Луч», которое имеет опыт модернизации и создания противотанковых ракет и ракет класса «воздух-воздух».

К проекту создания такой ракеты также привлечены специалисты компании «Радионикс», которые работают над созданием основного элемента зенитной ракеты – активной головки самонаведения. Работы в этом направлении ведутся уже несколько лет и имеют зримый результат – совместно с ГКБ «Луч» ими была реализована программа модернизации ракет для ЗРК С-125 эфиопской армии. Пуски ракет на испытаниях в 2017 г. свидетельствуют о том, что украинским инженерам удалось реально улучшить возможности старого советского комплекса.

К слову, С-125 официально снят с вооружения нашей армии и сейчас прорабатывается вопрос запуска программы его модернизации и возвращения на боевые позиции. Но такое решение выглядит крайне неоднозначным, так как сам комплекс стационарный и даже после модернизации может поражать цели на дальностях всего в 50 км, что по меркам современной войны крайне мало.

Гораздо более интересным представляется вариант создания комплекса на базе доработанных серийных ракет класса «воздух-воздух» Р-27. После установки активной головки самонаведения (а она составляет до 70% стоимости ракеты), по мнению специалистов, такая ракета может быть использована как в качестве авиационной, так и штурмовой (класса «поверхность-воздух») с дальностью поражения в 100 км.

Интересно, что опыт создания зенитных комплексов на базе Р-27 у наших специалистов, судя по всему, есть. Так, еще в 2001 г. в зарубежной прессе появлялись сообщения, что при помощи украинских специалистов китайская оборонная промышленность освоила производство корабельного ЗРК средней дальности, в котором используется модернизированная ракета Р-27 класса «воздух-воздух». Интересно, что, судя по всему, был установлен стартовый ускоритель, позволяющий запускать ракету вертикально.

Мало того, в распоряжении украинских конструкторов есть и такой немаловажный элемент ЗРК, как многофункциональный локатор наведения 80К6М, который выпускается запорожской «Искрой». Причем ее возможности для такого комплекса более чем достаточны – РЛС способна обнаруживать баллистические цели на высотах до 100 км.

Причем такая практика создания ЗРК на базе авиационной ракеты вполне имеет право на существование. За рубежом по этой философии созданы и продолжают создаваться буквально десятки комплексов. Самый яркий пример – израильский SPYDER, созданный на базе авиационных ракет Rafael Python 4. Выполненный на базе грузовика повышенной проходимости Tatra-815 с колесной формулой 6×6, он способен поражать воздушные цели на дальности до 20 км и на высотах от 2 м до 9 км.

Комплекс активно экспортируется – сейчас он находится на вооружении Индии, Сингапура, Азербайджана. В составе грузинской армии он активно применялся в ходе скоротечной войны с РФ в 2008 г. При этом его расчеты претендуют на несколько пораженных воздушных целей противника.

Таким образом, можно смело говорить, что все возможности для создания отечественного зенитно-ракетного комплекса до 2025 г. имеются. Нужна только политическая воля и финансирование. А опыт создания конструкторской школы с нуля у нашего военпрома есть – стоит вспомнить хотя бы создание отечественного бронетранспортера. Причем тот процесс шел в условиях недофинансирования и откровенного саботажа со стороны военно-политического руководства страны.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»