Премьер Великобритании публично обвинила Россию в отравление экс-шпиона Скрипаля

От России потребовали объяснений как боевое отравляющее вещество российского производство попало в Британию. В свою очередь власти Британии готовят ряд ответных мер в отношении России.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия «очень вероятно» виновата в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она заявила в понедельник вечером, выступая перед депутатами Палаты общин, передает «Европейская Правда».

«Сейчас понятно, что мистер Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, которое разрабатывала Россия. Оно является частью нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок», – заявила Мэй.

«Основываясь на положительной идентификации этого химического вещества экспертами мирового уровня в оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауни, на нашем знании, что Россия ранее производила это вещество, и до сих пор в состоянии делать это, данных, что Россия осуществляет спонсируемые государством убийства … правительство пришло к выводу, что с большой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей», – заявила британская премьер.

Тереза ​​Мэй попросила Россию объяснить, как военная химическое оружие попало в британское графство Уилтшир. У правительства Великобритании две версии: либо это прямое действие российского государства, или российское правительство позволило химическому оружию попасть в руки других людей, потеряв контроль.

Мэй отметила, что в среду британское правительство детально рассмотрит ответ российскому государству.

«Если не будет достойного ответа, мы сделаем выводы о том, что эти действия были незаконным применением силы российского государства протии Соединенного Королевства и я вернусь сюда, чтобы доложить обо всем спектре мер, которые мы применим в ответ», – добавила она.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье «покушение на убийство», хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ-5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

«Европейская Правда»