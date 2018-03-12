Савченко уличили во лжи в связи с ее выездом заграницу

Нардеп Савченко не была на заседании политкома ПАСЕ в Париже, куда не имела необходимого специального приглашения. Таким образом оснований для отсутствия на допросе в СБУ у Савченко нет.

Депутата Рады Надежды Савченко не было в ПАСЕ, к тому же заседание проходило не в Страсбурге, а в Париже. Об этом народный депутат, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев сообщил в Facebook

«На Политкоме Савченко сегодня не было. На Мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет проходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно). По украинским вопросам в мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александр Романцов на обсуждение темы защиты крымских татар», – сообщил Арьев.

Усі заходи в ПАРЄ цього тижня — в Парижі. Засідання комітетів. На Політкомі Савченко сьогодні не було. На Моніторинговий… Опубліковано Volodymyr Ariev 12 березень 2018 р.

Как сообщало «Гуляй Поле», глава ГПУ Юрий Луценко сообщил о вызове Савченко на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Допрос должен состояться 13 марта.

Напомним, что по версии прокуратуры, в группировку Рубана входили несколько человек: Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев. Мезенцев является помощником нардепа Савченко.

В пресс-службе нардепа заявили, что она сейчас находится с рабочим визитом в Страсбурге для работы в ПАСЕ.

«Гуляй Поле»