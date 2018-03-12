Россия готовит агрессию против Украины, – Полторак

В последнее время Россия серьезно наращивает свое военные группировки на границах Украины и в оккупированном Крыму. По мнению министра обороны Украины Полторака это свидетельствует о подготовке к масштабной агрессии против Украины.

Москва наращивает численность своих войск возле украинско-российской границы и в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает «Деловая Столица» со ссылкой на информацию из пресс-службы Минобороны.

«В последнее время Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму», – сказал министр.

По его мнению, главной целью таких действий является возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины.

Кроме того, он отметил, что ситуация на линии соприкосновения сложная, но контролируемая украинскими войсками.

По словам Полторака, Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений.

Напомним, боевики террористической организации «ЛНР» запретили наблюдателям ОБСЕ находиться на пунктах пропуска, находящихся на неподконтрольном Украине участке границы с Россией.

«Деловая Столица»