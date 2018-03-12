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Зона "русского мира"

Косяк «черных лебедей». Почему Россия проигрывает миру

Леонид Никитинский, «Новая Газета»
12 марта 2018

Нассим Талеб, автор модной теории «черных лебедей», обозначил этим понятием влекущие весьма серьезные последствия события, которые, с одной стороны, оказываются неожиданными, а с другой, задним числом выглядят объяснимыми, как если бы они были вполне ожидаемы. В последнее время эти «черные лебеди» полетели в Россию как-то уж очень густо, тут определенно какая-то серия, и причину, наверное, правильнее искать не вовне, а внутри.

В произвольном порядке (тем более что причины событий отстоят от них самих во времени): недопуск российских спортсменов на Олимпиаду; разгром военной группировки с участием россиян в Сирии; кокаиновый скандал в Буэнос-Айресе; «Настя-рыбка». В последнем случае событие также происходит не в России (коррупция внутри — это, в конце концов, ее внутреннее дело), а в США — в той мере, в какой мемуары «Рыбки» проливают свет на попытки гипотетического вмешательства РФ в их внутреннюю политику, пишет Леонид Никитинский на страницах «Новой Газеты».

На первый взгляд это весьма разнородные неудачи, хотя все они так или иначе будут иметь сходные (и даже, в общем, одинаковые) последствия. Но объединяют их еще и нарушение принципов права и выход за рамки собственного суверенитета.

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Все спецслужбы мира спокон веку стоят на том, что в исключительных случаях и ради неких высших национальных интересов государство санкционирует их выход за рамки закона. Но это исключение из правила, обставленное жесткими условиями и согласованиями, а не правило. В России XXI века избирательное правоприменение постепенно переросло в «избирательное правонеприменение», что распространило, по сути, режим спецопераций на частные (по субъектам и по характеру защищаемых интересов) инициативы. Расширяющиеся масштабы подобной исключительности за какой-то границей исключают действие права как такового.

Но одно дело бедокурить в своем доме, а другое — в чужом. Вседозволенность ради некоего абстрактного (а потому легко подменяемого) блага оказывается свойством именно и только внутреннего режима. Все перечисленные выше «черные лебеди» прилетели из стран с другим климатом и в ответ на попытки неких, скажем так, государственно-частных «гибридных» партнерств распространить этот режим спецоперации за пределы нашей «суверенной демократии».

«Черный лебедь» в проекте всегда представляется белым и ангелоподобным (хотя в терминологии Талеба неожиданное событие со знаком «+» — тоже «черный лебедь»). Однако включение Крыма в состав РФ предстает законным лишь с точки зрения самой РФ: другие субъекты международного права просто не могут признать эту спецоперацию законной, не разрушив это самое международное право. Может, этот «белый» и есть «папа» всех последующих «черных лебедей».

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Вот сюрприз: оказывается, иные страны, и их даже большинство, не собираются делать скидку на то, что в России спецоперация стала обыденным делом и наиболее распространенным методом достижения успеха. И наш чисто внутренний довод, что «все так делают», почему-то никого не убеждает: может, кто-то так и делает в каких-то исключительных случаях, но не как правило и с готовностью ответить за все свои проделки, а не лепетать по-детски, что «нас там не было» и «оно само так сделалось».

Что думает об этих неожиданностях глава государства? Мы не узнали этого из его Послания Федеральному собранию. Какие-то ответы в режиме спецоперации (так называемая обратка), разумеется, будут. Кому, куда и в какой форме они полетят? Новейшие ракеты тут бесполезны. Притом что «черные лебеди» прилетают вроде бы снаружи, их гнездо находится где-то здесь, внутри. Это черная дыра произвола, ставшего внутренним законом страны. Но он не работает на экспорт.

Ну и на десерт (это событие не повлечет прямых серьезных последствий, зато добавит штрих в картину): департамент транспорта г. Вашингтона 28 февраля убрал парковочные знаки у российского посольства — они оказались самодельными. Зато «источники в профильных ведомствах» сообщили правительственному агентству «РИА Новости», что власти России «изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека», — и это тоже как-то по-детски обиженно и в духе «нас там не было».

Леонид Никитинский, «Новая Газета»

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