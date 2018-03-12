В Таганроге на авиазаводе работники отравились таллием

Отравление работников завода произошло еще в декабре, но руководство предприятия и городские власти скрывали этот факт. МВД Ростовской области возбудило уголовное дело.

МВД Ростовской области завело уголовное дело по факту отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Об этом сообщает российский телеканал «Настоящее Время».

«Проведена проверка. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья)», – заявили в ведомстве.

Массовое отравление на предприятии произошло еще в декабре 2017 года, однако руководство завода и городские власти долгое время скрывали инцидент. ​Всего к медикам обратились 37 человек, факт отравления был подтвержден у 28. Мать одного из них сообщила, что ее 23-летний сын погиб от отека мозга после отравления, но руководство завода и городские власти эту связь отрицают.

В основном пострадали сотрудники юридического и контрактно-договорного отделов, а также ведущий инженер завода Константин Колесников. Это и дало основания властям предположить, что таллий был принесен на завод кем-то из сотрудников, а само отравление носило бытовой характер. Гендиректор завода имени Бериева Юрий Грудинин называл причиной инцидента месть «кого-то из сотрудников».

Руководство завода и города отрицало, при на предприятии и вообще где-либо в городе применяется таллий. Но пообещало компенсации пострадавшим. Главврач таганрогской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов заявил, что воздействие таллия на организмы пострадавших было «кратковременным»:

«Все пострадавшие имеют легкую степень отравления таллием и имеют возможность полного восстановления», – уверял он.

Однако пострадавшие работники завода рассказали «Настоящему Времени», что компенсации им пока не выплатили, а их здоровье до сих пор полностью не восстановлено.

«Настоящее Время»