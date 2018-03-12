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Новости

В Москве пытались поджечь здание ФСБ

«ТАСС»
12 марта 2018

Полиция задержала астраханца пытавшегося поджечь здание ФСБ на улице Кузнецкий мост в Москве. Сам задержанный заявил, что действует в знак протеста, но других комментариев его поступка не обнародовано.

В Москве сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ на улице Кузнецкий мост. Поджигателем оказался житель Астрахани, сообщает «ТАСС».

Инцидент произошел днем в понедельник, 12 марта. Пожилой мужчина облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную главного управления ФСБ и устроил поджог.
Задерживавшим его работникам правоохранительных органов он сообщил, что организовал поджог в знак протеста, но более подробно прокомментировать свои действия отказался.

«Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», – сказал представитель МВД.

«ТАСС»

Tags: Москва, Россия, фсб

© Гуляй Поле

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