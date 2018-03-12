Названы имена главных подозреваемых в катастрофе рейса МН-17

Среди главных подозреваемых – российский террорист Гиркин, а так же еще ряд российских военных. Большинство материалов по катастрофе было предоставлено следствию СБУ.

Обнародовано имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета Boeing 777 компании «Malaysia Airlines», который выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, над Донбассом в 2014 году. Об этом пишет нидерландское издание независимых журналистских расследований «Zembla».

В статье отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) определила группу из семи человек, причастных к крушению самолета.

Согласно информации издания, в списке фигурируют имена российских военных Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Николая Ткачева. При этом нидерландское издание опирается на данные, озвученные в интервью экс-председателем СБУ Валентином Наливайченко, который возглавлял СБУ в то время, когда произошло крушение самолета, а также экс-главным следователем СБУ Василием Вовком.

Указано, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включительно из 150 тысячами записей перехваченных телефонных разговоров.

Сообщается, что команда следователей сконцентрировалась не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс «Бук», с которого был сбит самолет МН-17, а на лицах, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе.

17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777, погибли 298 человек. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса «Бук», привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который уже находился под контролем террористов.

«Zembla»