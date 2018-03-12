Неуловимая миссия: Почему Венгрия заявляет о работе ОБСЕ на Закарпатье

Венгерские власти, исходя из заявлений их представителей, добились своего – на Закарпатье заработает, пардон, заработала уже миссия ОБСЕ в связи с нападениями группы лиц на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде и в целом как своего рода ответ на некие притеснения венгерского нацменьшинства.

Мониторинговая миссия ОБСЕ на Закарпатье, о которой много говорят в Венгрии, на самом деле не совсем то, чем может казаться. Демонизация Украины продолжается полным ходом, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы». Только вот… Миссию эту пока найти не удалось, и заявления официального Будапешта больше смахивают на блеф. Причем созданный в лучших традициях опытных фейкотворцев из РФ.

Освежим малость в памяти хронологию. Да, Венгрия действительно неоднократно призывала ОБСЕ направить наблюдателей на Закарпатье, где, мол, имеет место преследование украинских венгров, а «языковой закон» – вещь вообще ужасная и дискриминирующая. Небольшое отступление: почему-то аналогичные меры Латвии в отношении русского языка зацепили лишь собственно россиян. То есть в этом случае действия Риги оправданны, учитывая, что многие страны ЕС проходили через этап укрепления позиций госязыка или госязыков.

Но украинский закон вызвал небывалый ажиотаж в Венгрии (в куда меньшей степени в Румынии и Польше). И в Европе вынуждены были отреагировать. Так, еще 6–7 февраля Закарпатье посещал Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер. После визита он предложил компромисс – сделать упор на двуязычном образовании в школах, чтобы найти баланс. Однако о миссии говорено не было.

И вот месяц спустя, 8 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился в Будапеште с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем. Обсуждалось нападение на центр закарпатских венгров, и особо нового ничего он не сказал. За одним исключением: о работе миссии ОБСЕ Сийярто говорил как о свершившемся факте.

Через два дня пресс-служба правящей партии премьера Виктора Орбана Fidesz («Фидес»), опять-таки со ссылкой на министра, сообщила, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер якобы прислал письмо Сийярто, в котором подтвердил (причем даже приветствовал этот шаг) будущее присутствие наблюдателей на постоянной основе в Ужгороде. Особенности миссии практически неизвестны, если она вообще реальна.

В «Фидес» заявляют, что Гремингер пообещал 12 работников миссии. И все. Формат, план, сроки работы и прочие детали отсутствуют. И это вызывает вопросы, поскольку Украина официально разрешения на развертывание не давала. Вдобавок у председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля подчеркнули: «Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласия». Спикер ОГА Ярослав Галас допускает, что, возможно, согласование и не нужно, однако уведомление в администрацию ОБСЕ все же должна была прислать.

Подтверждения открытия наблюдательной миссии нет и со стороны самой СММ. В ответе на запрос «Украинской Правды» отмечается лишь, что был усилен мониторинг в Ужгороде «в ответ на недавние события в городе путем патрулирования из Ивано-Франковска». Как известно, в Франковске есть офис СММ, мандат работников которых распространяется на всю Украину. Следовательно, неизвестно, как часто, но наблюдатели будут посещать Закарпатье для мониторинга ситуации с соблюдением прав нацменьшинств и деятельностью радикальных организаций.

Однако сперва все же нужно понять, о каких событиях идет речь в ответе миссии на запрос «Украинской Правды». Неужели о нападениях на центр нацменьшинства? Поэтому идем на сайт ОБСЕ, и из отчета за 8 марта становится ясно, что прежде всего имеются в виду нападения на участников маршей за права женщин 8 марта в Киеве, Львове, Ужгороде и Херсоне. А в докладе за 9 марта СММ информирует о наблюдении в Херсоне, Львове, Ивано-Франковске, Днепре и Черновцах из-за мероприятий по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. На этих событиях мелькали десятки молодых радикалов.

С точки зрения информационной подачи Будапешт очень вовремя напомнил о себе, и «репрессии» в отношении венгерского нацменьшинства наложились на «разгул национализма» в Украине 8–9 марта. И неважно, что пока постоянной миссией в Ужгороде не пахнет. Для целей Орбана и Ко достаточно иногда заезжающего на Закарпатье патруля из Ивано-Франковска. А потому следует ожидать очередных провокаций и выходок «украинских националистов», которые будут задокументированы патрулем.

Интересно, как будет вести себя СБУ. Будет ли спецслужба энергично работать на упреждение таких действий и оперативно расследовать уже свершившиеся преступления с последующим выходом на заказчика? И еще важно понимать, что в случае эскалации полноценная миссия ОБСЕ на Закарпатье довольно реальна. В таком случае возникает вопрос о ее составе. Ведь если, как на Донбассе, наблюдать за «притеснениями» венгерского меньшинства прибудут граждане той страны, выходцев из которой якобы преследуют, либо аффилированные с ними люди, то они точно эти «репрессии» зафиксируют.

Как бы то ни было, тему украинского радикализма, будьте уверены, будут раскачивать в дальнейшем и в Будапеште, и в Москве. Такая модель успешно работает в Польше, где сливки собирают ПиС Ярослава Качиньского и российские пропагандисты.

Кстати, об Орбане. Накануне апрельских выборов в Венгрии огонь на себя вызывает Сийярто, который все больше походит на заядлого бретера – стегает перчаткой по лицу всех, до кого может дотянуться. Например, обозвал люксембургского коллегу Жана Ассельборна идиотом, после чего тот заявил, что политика венгерского правительства может стоить Будапешту членства в ЕС.

А 5 марта министр окружающей среды Люксембурга Кароль Дишбург сообщила о намерении герцогства присоединиться к австрийцам в иске против Еврокомиссии, позволившей венграм вместе с россиянами расширить АЭС «Пакш». Вроде бы неприятно, но на самом деле это классическое «сплотимся против внешней угрозы».

«Фидес» дергает за усы европейцев и украинцев, чтобы продемонстрировать электорату свою силу и принципиальность, отыгрывая в том числе на поле трианонского реваншизма. Помимо Закарпатья, мадьяры уже давно проявляют интерес и к той же Румынии, используя местных венгров секеев и чангошей. Так, еще 13 января ультраправая венгерская группировка «Молодежное движение 64 комитатов» завесила герб румынского посольства флагом непризнанной автономии секеев.

И вот 11 марта разыграна эта же карта, но с большим размахом и уже на территории Румынии. В городе Тыргу-Муреш, по данным СМИ, 2,5 тыс. представителей это субэтнического меньшинства вышли на митинг с требованием автономии. Очевидно, что по мере приближения парламентских выборов в Венгрии апеллирование к несправедливостям Трианонского договора будет усиливаться со всеми вытекающими последствиями для соседей.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»