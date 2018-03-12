В оккупированном Донецке преступник из ОРЛО подорвал себя гранатой

В результате взрыва погиб сам преступник, случайно оказавшаяся рядом женщина и еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Данный инцидент произошел в результате попытки задержания преступника «правоохранителями» ОРДО.

Во время бегства от боевиков «МВД «ДНР» в оккупированном Донецке преступник из ОРЛО подорвал гранату, в результате чего погибли он сам и приезжая из Киева женщина. Об этом сообщает Государственная пограничная служба со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях.

По информации пограничников, еще шесть человек получили ранения.

Согласно сообщению, на днях в Кировском районе Донецка, недалеко от кафе под названием «СССР», раздался взрыв, от которого пострадали гражданские.

Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого «МВД «ДНР».

«Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо», – рассказывают в ГНАУ.

По их данным, водитель приостановился и дал молодому человеку забраться в машину, где сидели гражданские. В этот момент у беглеца разорвалась граната.

В результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки, и сам подозреваемый, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

По информации оперативников Госпогранслужбы, подозреваемый прибыл в Донецк из ОРЛО и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.

Пограничники отметили, что одновременно сепаратистские СМИ пытаются преподнести этот случай как диверсию ВСУ.

ГПСУ