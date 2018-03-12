Путин и выборы: как в России подкупают избирателей

В такие дни чувствуешь себя идиотом. Понимаешь, что выбрал в жизни не ту дорогу. Что вместо болтовни на радио, надо было идти в бюджетную сферу, работать на государство. Кому там зарплаты нынче повысили то ли в три, то ли в пять раз?

Вот в Валдайской областной психоневрологической больнице мог бы поработать или институте ИНИОН. Обещанного три года ждут, но воплощения майских указов пришлось ждать чуть дольше. Не все уже помнят, май какого года имеется в виду. Это как знаменитые «апрельские тезисы» Ленина. В каком апреле и по какому поводу их сформулиролвал Ильич, не всякий ответит. Но тезисы были мощными и однажды воплотились – тоже в пятикратном размере. До сих пор ощущаем их последствия, пишет Антон ОрехЪ на страницах сайта радиостанции «Эхо Москвы».

Конечно, то, что кому-то повысили зарплаты – это прекрасно. И зависть моя к этим людям исключительно белая. В Валдайской психушке, поди, несладко работать-то. И не было там миллионеров. И если люди, так или иначе, начнут получать хорошие деньги за свой труд – ради бога. Но это ведь почему произошло? А потому, что власть наша народа своего боится. Не верит ему. Опасается, что просто так народ ее не выбреет. Притом, что вопрос с голосованием предельно ясен. Что рейтинг Путина реально велик. Но они все равно не верят и боятся. И дают взятку. А как иначе расценить многократное и внезапное увеличение зарплат?

Понимают, что если прибавить 5 процентов, то этим граждан не соблазнить. И 20 процентов мало. А вот если в два раза! В три! Да еще 6000 рублей к 8 Марта, как в Боткинской больнице дать! Не каждый мужик 8 Марта потратил на своих жен и подруг 6000 рублей. А государство не пожадилось! Чтобы эти купюры застили глаза и не давали забыть, кому надо быть благодарным за внезапное обогащение. А дальше что?

Если ученым раньше платили 25 тысяч, а теперь заплатили 80 тысяч – это значит, что деньги у государства были, просто оно их прятало и скупердяйничало? Или это значит, что денег у государства как не было, так и нет, но ему нужно срочно дать явку и процент, а потом хоть трава не расти, хоть «Сармат» не взлетай?

Майские указы по сокращению смертности от болезней сосудов тоже выполнили. Просто покойников стали оформлять по другим диагнозам. Какая разница – все равно уже покойники, зато указы выполнены! С прибавкой к жалованию будет нечто похожее. Когда инфляция сожрет прибавку эту – зато цифры в отчетности будут красивые, а указы исполненные. И тогда уже бюджетники почувствуют себя идиотами.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»