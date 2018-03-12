У Савченко отрицают факт получения повестки с вызовом на допрос в СБУ

Пресс-секретарь Савченко Проторченко утверждает, что нардеп находится с рабочей поездкой в ПАСЕ и не получала повестку с вызовом на допрос. Однако, по возвращению нардеп готова дать показания в СБУ.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, повестку на допрос от Службы безопасности она не получала. Об этом заявляет пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

«Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или любых других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала», – написала она в Facebook.

Надія Савченко знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ де в неï запланованi зустрiчi з європарламентарями з питань… Опубліковано Тетяною Проторченко 12 березень 2018 р.

Эту информацию также подтвердила «Украинской Правде» сестра и помощник Надежды Савченко Вера.

Она отметила, что о своей командировке Савченко сообщала Верховную Раду официально.

Сказать, когда Надежда вернется в Украину, Вера Савченко не смогла, но на вопрос, явится ли она на вызов СБУ ответила утвердительно:

«Как только она прибудет в Украину, думаю, сразу без проблем».

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник заявил журналистам, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

«Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежды Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 Марта — ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны», – сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко отметил, что Савченко имеет «все основания» посетить это мероприятие.

«Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», – подчеркнул генпрокурор.

«Гуляй Поле»