Путин поедет в Крым накануне выборов

Поездка президента на оккупированный полуостров запланирована на 14 марта. Путин собирается принять участие в многотысячном митинге в Крыму накануне выборов и четвертой годовщины оккупации и аннексии полуострова.

14 марта планируется поездка президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым. Об этом пишет в понедельник издание «Дождь».

Во время последней перед президентскими выборами региональной поездки Путин примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил «Дождю» эту информацию.

«Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», – заявил он.

Отмечается, что это будет уже второй митинг за время избирательной кампании. Первый Путин провел 3 марта в Москве. Тогда в Лужниках, по данным МВД РФ, собрались 130 тысяч человек.

Как известно, Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове.

Украина, Евросоюз и США не признали незаконный «референдум», который Россия использовала в качестве оправдания агрессии, и ввели санкции против РФ.

Украина также не признала выборы в Государственную Думу РФ 2016 года, проведенные на территории аннексированного Крыма, и избранных там «депутатов».

«Дождь»