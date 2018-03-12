ОБСЕ сообщает о спокойной ситуации в Закарпатье

После поджогов венгерского культурного центра в Ужгороде СММ ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Закарпатье. В отчетах миссии говориться о сохранение спокойной ситуации в регионе.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что организация усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но сейчас ситуация в регионе спокойная. Об этом он рассказал в эфире «Радіо НВ».

«Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной», – заявил Хуг.

Хуг опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде, заявив, что отдельного офиса организация не открывала. В то же время для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей.

Свои наблюдения ОБСЕ изложила в отчетах от 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что организация осуществляет мониторинг ситуации на Закарпатье путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область ранее неоднократно поднимал официальный Будапешт.

7 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

В свою очередь МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

«Радіо НВ»