СБУ вызвала Савченко на допрос – нардеп уехала за границу

Нардеп Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу Рубана, но выехала за границы Украины. Савченко уехала на международную конференцию, хотя не является членом официальной делегации.

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный прокурор Юрий Луценко, передает «24 канал».

«Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта – ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны», – сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко заявил, что Савченко имеет «полные основания» посетить это мероприятие.

«Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», – подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что сотрудничество Савченко со следствием очень важно и для самого депутата, и для страны.

«И я никому не рекомендую насмехаться над отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины», – заявил Луценко.

Он сказал, что в этом деле будут и другие следственные действия по «другим членам этого террористического заговора».

«Гуляй Поле» напоминает, что Владимир Рубан был задержан при попытке перевезти оружие из ОРДЛО в Киев. Движение Виктора Медведчука «Украинский выбор», которое общественность подозревает в связях с задержанным отрицает свою причастность к делам Рубана.

«24 канал»