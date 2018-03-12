В КС РФ подтвердили получение подозрений от ГПУ к членам суда

Пакет с предъявленными подозрениями об умышленном изменение территориальных границ Украины получен в КС РФ. Подозрения предъявлены главе и 18 членам КС РФ за соучастие в аннексии Крыма.

Конституционный суд РФ получил вызов судей в украинскую Генпрокуратуру в связи с подозрением в соучастии в аннексии Крыма. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на свои источники в КС РФ.

«Пакет от Генпрокуратуры Украины получен», – сказал представитель КС РФ.

Других подробностей и комментариев не предоставлено.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу и 18 судей КС РФ подозревают в умышленных действиях по изменению границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ).

Он заявил, что письменные сообщения о подозрении и повестки о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта доставлены по месту работы подозреваемых в КС РФ.

По словам Луценко, в случае неявки подозреваемые будут объявлены в розыск.

По мнению генпрокурора, Конституционный суд РФ выступал инструментом легализации незаконной аннексии Крыма.

РИА «Новости»