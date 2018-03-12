Фигурантом «кокаинового дела» стал подводник и член «Единой России»

Защита одного из фигурантов дела о кокаине по посольстве РФ в Аргентине Владимира Калмыкова добивается домашнего ареста для клиента, поскольку он является членом партии «Единая Россия» и служил на подводной лодке

Об этом в Мосгорсуде заявил его адвокат Андрей Шилаев. .

«Мой подзащитный — член партии «Единой России», он проходил службу на подводной лодке», — сказал адвокат, отметив, что за тушение опасного пожара на борту подлодки Калмыкова даже наградили именными часами.

Этими обстоятельствами защитник аргументировал необходимость перевести его подзащитного из СИЗО под домашний арест.

Как известно, по «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов.

Как сообщало «Гуляй Поле», в посольстве России в Аргентине полиция изъяла 400 кг кокаина, который был спрятан в 12 чемоданах.

Пять человек были арестованы по подозрению в торговле наркотиками.Позднее в МИД России признали, что в помещении посольства РФ в Аргентине была найдена крупная партия кокаина.

В аргентинских СМИ появилась информация, что найденную в российском посольстве партию кокаина планировалось отправить дипломатической почтой. По подозрению в причастности к этому гражданин России объявлен в международный розыск. Позже было опубликовано фото самолета «Россия», перевозящего первых лиц государства, включая премьера Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. На фото видно, как из самолета достают багаж с мукой, которую под видом кокаина везли из Аргентины, чтобы уличить в России причастных к дипломатическому наркоскандалу.

В организации поставок кокаина обвинили Андрея Ковальчука.

РИА Новости