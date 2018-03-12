Меркель пообещала РФ снять часть санкций в случае разрешения ситуации на Донбассе

Россия должна пойти на действительно важный шаг в направлении урегулирования ситуации на Донбассе, после чего может рассчитывать на отмену некоторых санкций

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в понедельник, 12 марта перед подписанием коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом, Христианско-социальным союзом и Социал-демократической партией Германии.

«Было бы правильным, если бы мы сначала имели пару шагов, а потом говорили бы о вопросе санкций. Но это должны быть действительно качественно важные шаги», — сказала лидер ХДС, уточнив, что ждет таких шагов от обеих сторон — от России и от Украины.

Меркель назвала в качестве важных шагов размещение миссии «голубых касок» на Донбассе и выразила надежду на то, что этот вопрос, который рассматривается в ООН месяцами, будет решен.

Она с сожалением констатировала, что на Донбассе по-прежнему не удается добиться действительно стабильного перемирия, то есть, нет 100-процентного выполнения даже первого пункта Минских соглашений.

«Укринформ»