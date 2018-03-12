Российский эксперт рассказал, как Украина укротила их «Сатану»

Причиной, по которой Россия утилизирует межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М «Воевода» (SS-18 Satan по классификации НАТО), стала политика украинского руководства, нацеленная на прекращение кооперации с РФ

Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что в результате у России не стало комплектующих, которые производят исключительно в Украине.

«Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными», — сказал Мураховский.

По его словам, есть также физический предел сроков, за которыми ракету эксплуатировать нельзя. В частности, герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.

Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода».

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что в России в ближайшее время начнут утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М «Воевода» (SS-18 Satan по классификации НАТО). По его словам, заменят «Сатану» комплексы «Сармат».

РИА Новости