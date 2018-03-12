Песков сообщил, что его «пурга» − не частное мнение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения Владимира Путина в том, что он «несет пургу», заявив, что никогда не излагает свое частное мнение

Такое заявление Песков сделал сегодня.

На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления «от себя» или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: «Я никогда частное мнение свое не излагаю».

В целом представитель Кремля выразил сомнения в том, что «существует пресс-секретарь, который не критикуется руководством».

«Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», — предположил Песков.

«Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает более напряженной или менее напряженной», — заявил пресс-секретарь Путина, комментируя замечание российского президента о его работе.

Ранее Путин заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их.

«Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал Путин.

Lenta.ru