Westinghouse готов лишить Россию монополии на поставку топлива Украине

Международный консорциум под руководством Westinghouse заявил о готовности к выпуску топлива для атомных реакторов типа ВВЭР-440, которые прежде обеспечивала тепловыделяющими сборками исключительно российская корпорация ТВЭЛ.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Консорциум разработал концептуальный проект топлива и определил, каким образом можно восстановить цепочку производства и поставок сборок топливных элементов для ВВЭР-440 по примеру того, что было осуществлено Westinghouse и ENUSA для АЭС Ловииса в Финляндии в 2001–2007 годах», — говорится в сообщении.

Консорциум также подготовил и утвердил методологию лицензирования и использования нового проекта топлива, сказано в сообщении.

Украина эксплуатирует 15 атомных энергоблоков на четырех АЭС, 13 из них — с реакторами ВВЭР-1000, еще два – ВВЭР-440. В настоящее время топливо Westinghouse используется помимо Запорожской АЭС на втором и третьем блоках Южно-Украинской АЭС. В 2018 году энергоблок №3 ЮУАЭС будет полностью загружен топливом Wesinghouse (сейчас на нем также есть топливо российской ТВЭЛ).

Топилво Westinghouse используется в реакторах ВВЭР-1000. Реакторы ВВЭР-440 в настоящее время работают исключителньо на топливе российского производства.

Westinghouse