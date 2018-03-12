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Новости

По мнению президента Порошенко, «Газпром» − ненадежный партнер

Lb.ua
12 марта 2018

Президент Петр Порошенко считает, что «Газпром», отказавшись поставлять Украине газ по предоплате, окончательно потерял имидж надеждного партнера.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.

«Учитывая текущую ситуацию, мы должны сделать важные выводы. Первое, Газпром окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского союза и для Украины. Во-вторых, Газпром, а точнее Кремль, четко засвидетельствовал намерение использовать и в будущем вопросы поставки газа в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и решениями судов», — сказал президент Украины.

Порошенко сказал, что Украина снова призывает европейских партнеров отказаться от строительства газопровода «Северного потока — 2», потому что тот угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Евросоюза.

Как сообщало «Гуляй Поле», согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, «Нафтогаз» должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

«Нафтогаз» внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но «Газпром» вернул деньги из-за претензий к документам, предоставленным «Нафтогазом».

Lb.ua

 

Tags: Газпром, Нафтогаз, Петр Порошенко

© Гуляй Поле

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