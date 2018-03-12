По мнению президента Порошенко, «Газпром» − ненадежный партнер

Президент Петр Порошенко считает, что «Газпром», отказавшись поставлять Украине газ по предоплате, окончательно потерял имидж надеждного партнера.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.

«Учитывая текущую ситуацию, мы должны сделать важные выводы. Первое, Газпром окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского союза и для Украины. Во-вторых, Газпром, а точнее Кремль, четко засвидетельствовал намерение использовать и в будущем вопросы поставки газа в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и решениями судов», — сказал президент Украины.

Порошенко сказал, что Украина снова призывает европейских партнеров отказаться от строительства газопровода «Северного потока — 2», потому что тот угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Евросоюза.

Как сообщало «Гуляй Поле», согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, «Нафтогаз» должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

«Нафтогаз» внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но «Газпром» вернул деньги из-за претензий к документам, предоставленным «Нафтогазом».

Lb.ua