Евросоюз продлил санкции против РФ

Совет ЕС продлил санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за агрессии в отношении Украины

Санкции продлены еще на полгода, до 15 сентября.

«Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям», — говорится в сообщении Совета.

Санкции подразумевают заморозку активов физических и юридических лиц, а также ограничения на поездки.

Согласно документу, Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить санкционный режим.

Как сообщалось, Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию, в том числе вводить дополнительные персональные санкции за аннексию Крыма и возможное вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

РИА Новости