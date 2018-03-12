Порошенко заявил, что санкции ЕС и США будут усиливаться до капитуляции Путина

Санкции Евросоюза и США против России будут усиливаться до полного прекращения российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности страны, включая Крым

Об этом заявил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко после встречи с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

«Наша встреча с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини подтвердила, что Украина и ЕС стоят единственным несокрушимым фронтом против любых проявлений российской агрессии против Украины и Объединенной Европы», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что свидетельством такого альянса является сегодняшнее решение Совета ЕС о продлении еще на полгода санкций за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Вопреки циничной лжи российской дезинформационной машины санкции действуют. И хорошо скоординированные санкции Европейского Союза, США и Украины будут только усиливаться до полного прекращения российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности нашего государства, включая Крым», — заключил глава государства.

«ДС»