Война на пороге. К чему приведет новая шестилетка Путина

Он не уйдет. Самостоятельно Путин не покинет верхушку власти никогда. Это надо очень ясно осознать и не строить иллюзий относительно выборов и требований конституции. Он держит над своей головой тяжелую бетонную плиту под названием «власть» и не может ее бросить – он не успеет из-под нее выбраться, она его раздавит.

Начиная со взрывов домов осенью 1999 года и до нынешних бомбежек мирных жителей Сирии на Путине столько тягчайших преступлений, что, потеряв власть, ему никак не удастся скрыться от возмездия. И хотя виноват во всем далеко не он один, в первую очередь отвечать придется ему. Если его быстренько не грохнут свои, чтобы замазать следы собственных деяний, то перспектива национального или международного суда почти несомненна.

Однако, я думаю, его больше страшит не судьба бывшего югославского президента Слободана Милошевича, умершего от инфаркта в следственной камере тюрьмы Гаагского трибунала, а участь румынского диктатора Николае Чаушеску, после скоропалительного суда спешно расстрелянного около стены солдатской уборной на территории воинской части румынского города Тырговиште.

Попробуйте мысленно поставить себя на его место. Что ему остается делать? Вероятно, он уже сейчас чувствует себя загнанной в угол крысой, о которой писал в своих воспоминаниях. Он очень сильно рисковал, уступив президентское кресло в 2007 году, но сделал правильный выбор и удержался. В 2024 году этот номер вряд ли пройдет. Уже хотя бы потому, что все помнят, какой всплеск гражданского негодования вызвала их циничная рокировка с Медведевым.

Теперь у него два варианта: один – мягкий и рискованный, другой – жесткий и наиболее вероятный.

Мягкий вариант состоит в конституционной реформе, преобразующей государство из президентской республики в парламентскую. Тогда контролируемая им Государственная Дума сможет бесконечное количество раз назначать Путина премьер-министром, как это происходит, например, в Германии, где Ангела Меркель занимает пост канцлера четвертый раз подряд. Это позволит Путину сохранить видимость законности и уровень легитимности не ниже нынешнего. Но это опасный путь для автократического лидера – парламентом, что ни говори, управлять не так легко, как собственной Администрацией.

Поэтому гораздо вероятнее другой вариант – жесткий, силовой. В этом случае реальная возможность для Путина сохранить в 2024 году власть – приостановить действие большинства конституционных норм. Для этого ему будет необходимо ввести в стране чрезвычайное положение, что предусмотрено ст. 56 Конституции РФ. В условиях чрезвычайного положения выборы не проводятся.

Чрезвычайное положение можно продлевать сколь угодно долго. Подобных примеров хватает и в истории, и в сегодняшней жизни, так что никто не удивится. В Российской империи чрезвычайное положение в столицах и крупнейших губерниях было введено после убийства Александра Второго в 1881 году и действовало непрерывно до Февральской революции 1917 года – 36 лет. В нацистской Германии чрезвычайное положение существовало все годы Третьего рейха – 12 лет. В Египте чрезвычайное положение было введено в 1981 году после убийства президента Анвара Садата и продлевалось до «арабской весны» 2011 года – 30 лет. В Сирии Партия арабского социалистического возрождения установила чрезвычайное положение в 1963 году, и оно продолжалось до 2011 года – 48 лет.

Вряд ли введение чрезвычайного положения (ЧП) в России будет воспринято в окружающем мире как нечто экстраординарное. ЧП вводится и в демократических странах. Израиль, например, живет в условиях чрезвычайного положение уже 69 лет – всю новейшую историю своей государственности. В США президент Трумэн ввел чрезвычайное положение в 1950 году во время войны в Корее. Однако режим ЧП настолько мало затрагивал гражданские свободы, что после войны про него просто забыли и отменили только в 1978 году, спустя 28 лет.

Чрезвычайное положение можно использовать по-разному. В Израиле или США оно не корежит избирательную систему. В России ЧП без сомнения будет применяться также как в Египте, Сирии или Третьем Рейхе.

Для введения чрезвычайного положения будет нужен веский повод. Таким поводом станет, скорее всего, необходимость ведения военных действий. К 2024 году Россию ожидает война, которая позволит Путину сохранять власть неопределенно долгое время. Это может быть приграничная война в поддержку «русского мира» в Украине, Северном Казахстане или Белоруссии, либо полноценный военных конфликт с Западом. О том, что Путин движется именно в этом направлении, свидетельствуют военные угрозы, прозвучавшие в его недавнем послании Федеральному собранию. О том же свидетельствует и тот радостный ажиотаж, с которым путинское окружение восприняло милитаристскую риторику своего босса.

Война всегда кажется невероятной. Но это только до первого выстрела по вашим окнам или до первой бомбы, угодившей в соседний дом. Тогда ужас войны станет очевидным, а все несбывшиеся надежды и оптимистичные прогнозы заслонит один единственный вопрос: как мы это допустили? Почему мы были так легковерны, боязливы и нерасторопны?

А ведь вовсе не исключен и самый страшный вариант – ядерная война. Тогда эти вопросы станут последними, которые мы сможем задать себе в короткие мгновения между увиденной нами яркой вспышкой и огненным валом, который поглотит все живое.

На решение этих вопросов нам отведено шесть лет. Это последние шесть лет, последняя шестилетка путинского срока. 18 марта начнется отсчет времени. Мы еще можем не допустить трагического развития событий в России. Вряд ли кто-то сделает это за нас. Надо не только перестать поддерживать систему, участвуя в потешных выборах, но и встать ей наперекор. Выйти 18 марта на улицы наших городов и заявить о своей решимости добиваться для России свободы и демократии. За это можно поплатиться административным арестом, штрафом или тюремным сроком, но через шесть лет плата будет неизмеримо выше.

Александр Подрабинек, «Квартира»