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Новости

СБУ проводит десятки обысков у предполагаемых пособников агрессора

Елена Гитлянская
12 марта 2018

СБУ проводит в разных регионах Украины более 25 санкционированных обысков у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий», — написала Гитлянская.

При этом она отметила, что среди граждан, у которых проводили обыски, были и журналисты.

«Но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов», — заявила представитель СБУ.

Елена Гитлянская

Tags: Елена Гитлянская, обыски, сбу

© Гуляй Поле

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