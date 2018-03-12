Москва — не указ. Центр и провинция живут по своим законам

На Сахалине избит специальный корреспондент журнала «Эксперт» — Сергей Тихонов расследовал конфликт местных властей и силовиков, а также случаи возможной фабрикации уголовных дел. По информации издания, у журналиста сотрясение мозга.

В качестве аннотации к статье Сергея Тихонова «Сахалинский котел-2» выбран следующий фрагмент текста: «На Сахалине каждый девятый чиновник — подследственный, обвиняемый, арестованный или осужденный. Проблема уже вышла на уровень полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева».

Тихонов занимался журналистскими расследованиями и изучал непростые отношения местных чиновников и силовиков — проблема, известная не только по Сахалину. По версии журналиста, региональные правоохранители «воюют» с новым губернатором Олегом Кожемяко, желая его сместить. Он, как известно, прибыл с материка — из Амурской области. Прежний же руководитель региона — Александр Хорошавин — недавно был приговорен к 13 годам лишения свободы за взятки.

Вот уже три года на острове идет борьба с коррупцией, вроде бы это факт положительный. Но, как это следует из публикаций Тихонова, все это превратилось в противостояние местных элит и правоохранителей в борьбе за власть, причем преследованиям зачастую подвергаются реформаторы, которые как раз хотят наладить работу островной экономики.

Так это или нет — утверждать нельзя. Но во время очередной командировки в отдаленный российский регион журналиста сильно избили. Он попал в больницу с сотрясением мозга. Местные власти и СМИ никак не комментируют происходящее.

Понятно, что, случись подобное в Москве, реакция была бы совсем другой. Но здесь — отдаленный регион, видимо, на это и расчет — сидите дома, к нам не лезьте, не то будет хуже.

Что-то подсказывает — виновных не найдут. Более того, самого Тихонова попытаются обвинить в инциденте — мол, спровоцировал или сам себя избил, чтобы привлечь внимание.

Вот как по заказу — в Госдуме история с харассментом, в которой большинство депутатов на стороне коллеги Слуцкого, а журналисток обвиняют в том, что они или агенты мировой закулисы, или сами спровоцировали неподобающее поведение со стороны председателя комитета по международным делам

В этой связи хочется обратить внимание: центр живет по своим законам, провинция — по своим. Вроде бы выборы скоро, сейчас никакие скандалы не нужны. Но нет, даже это не аргумент, и никого не смущает.

И вот другой пример — маленькая Словакия, в которой почти все граждане вышли на улицы после первого в истории страны убийства журналиста, который вел антикоррупционные расследования. В государстве назревает большой правительственный кризис. Но у нас не так. У нас коррупцией не удивить, а на митинги выходить себе дороже.

Вывод все тот же: конечно, ракеты — это хорошо, и то, что встаем с колен и весь мир с нами должен считаться, также, наверное, положительный факт. Понятно, что порой где-то на частности времени не остается, и, тем не менее, вот такие случаи сильно портят графу «Достижения».

На простого человека времени не хватает, и журналисты эти вечно все очерняют и передергивают.

Хотя, с другой стороны, они и помогают вскрывать проблемы. Вот и местные власти иногда забываются до такой степени, что и Москва им не указ.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»